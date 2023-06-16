Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Emin Yaman idaresindeki 02 KL 251 plakalı otomobil sürücüsü Aşağıçöplü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Tarlaya giren otomobildeki sürücü ve yolcu olarak bulunan Miraç, Rabia, Yunus Emre ve Enes Yaman yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.