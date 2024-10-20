Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınında yaklaşık 400 dönümlük alan kısmen yandı.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Gölbaşı ilçesinin Yarbaşı köyü ile Örenli köyü arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Orman işletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayılan yangın 4 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerine gelen Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ise olay yerinde çalışmaları takip ederek durumla ilgili bilgi aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.