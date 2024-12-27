Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde öğrencilere toplu yemek veren firmalar zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Gölbaşı Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak öğrencilere toplu yemek hizmeti veren firmaları denetledi. Gerçekleştirilen kontrollerde, özellikle hijyen kurallarına uyum ve gıda güvenliği standartları detaylı bir şekilde incelendi. Yetkililer, eksikliklerin giderilmesi için firmalara uyarılarda bulunurken, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ifade belirtildi.