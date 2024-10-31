Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde trafik polisleri tarafından öğrencilere trafik kuralları anlatılıyor.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde ilköğretim okullarında öğrencilere trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması hedefiyle yürütülen eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor.

İlçede eğitim gören öğrenciler ile bir araya gelen ekipler, yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları anlamı ve önemi, araçlardan binme ve inme kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, bisiklet kullanımı ve güvenli internet kullanımı gibi birçok konuda öğrencileri bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme yapan ekiplerin çocuklarda trafik kültürünün oluşturulması hedefiyle öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi.