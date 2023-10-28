Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle koşu düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde başlayan ve Adıyaman Gölbaşı karayolundan devam eden koşu yine aynı noktada son buldu. Kızlar ve erkekler kategorisinde gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ödülleri verilecek.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, yarışmadan önce yaptığı konuşmada "Cumhuriyetin geleceği olan gençleri önemsiyoruz. İnşallah ülkemiz nice yüzyıllar görecek sizler, sizlerin çocukları onların çocukları, torunları bu devletimiz ilelebet payidar olacak. Milletimizde payidar olacak inşallah. O yüzdende bu etkinliğe katılan bütün öğrencilerimize, emek veren hocalarımıza, sevgili velilerimize ve kıymetli Emniyet Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı. Günün anısına Emniyet Müdürü Yalçın Topal kaymakam Tarık Buğra Seyhan’a plaket takdim etti.