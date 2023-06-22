Ankara Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bayramı daha sağlıklı geçirmesi ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerde bulundu.

Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki market, kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcılara yönelik genel denetim yaptı. İşletme sahiplerinin ruhsatlarına, yangın tüplerine, hijyen belgelerine bakılarak düzeltilmesi gereken kısımlar hakkında işletmecilere bilgi verildi.

“Kurban önemli bir ibadet ve geleneğimizdir”

Vatandaşların sağlıklı günler geçirmesini önemseyen ve bu yönde çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Kurban önemli bir ibadet ve geleneğimizdir. Kurban Bayramı öncesi yaptığımız denetimlerle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.