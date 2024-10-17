Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Genel Merkezi tarafından organize edilen sünnet şöleni, büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca başlatılan "Kivrem AK Parti" projesi çerçevesinde Gölbaşı ilçesinde yetim, öksüz, engelli, şehit, gazi ve dar gelirli ailelerin çocuklarından oluşan çocuklar sünnet ettirildi. Sünnet olan çocuklara çeyrek altın hediye edildi. Çelikhan ilçesinin de Gölbaşı ilçesindeki sünnet programına dahil edildiği etkinlikte yüzlerce çocuk sünnet ettirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, "Teşkilatımız Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından organize edilen sünnet programında bir çok çocuğumuz sünnet ettirildi. Oldukça güzel bir program oldu. Bizlere bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak toplumu ilgilendiren her konuda çalışmalarımız devam edecek " diye konuştu.