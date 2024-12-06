Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Kent Mahallesi Turgut Özal caddesi üzerinde Erkan D. idaresindeki 33 EIB 69 plakalı otomobil ile Muhammed H. idaresindeki 27 MC 7356 plakalı otomobil sürücüsünün çarpması sonucu takla attı. Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Halil D. ile Aysel D. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.