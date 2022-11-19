Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde geleneksel ve tamamlayıcı tıp polikliniği açıldı.

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde geleneksel ve tamamlayıcı tıp polikliniği açıldı.

Birçok alanda hizmet veren Gölbaşı Devlet Hastanesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında da hizmet vermeye başladı. Binlerce yıllık tedaviler olan hacamat, sülük, akupunktur, nöralterapi gibi tedaviler sertifikalı doktorlar tarafından artık yapılıyor.

Doktor tarafından, hijyenik şartlarda, muayene ve tahlil sonrası uygun görülen geleneksel tedaviler hastaya yapılıyor.

Gölbaşı Hastanesi’nde Dr. Ziya Dolaş tarafından hacamat, sülük, akupunktur ve nöralterapi uygulamaları yapılmaya başlandı.