Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde fizik deneyleri etkinliği düzenlendi.

Okulun atölye ve sınıflarında sergilenen deney düzeneklerini ilgiyle inceleyen Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, projelerin detayları hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencilerin bilimsel çalışmalara gösterdiği yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılayan Seyhan, bu tür etkinliklerin öğrencilere öğrenme süreçlerinde kalıcı kazanımlar sağladığını ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirdiğini vurguladı.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini ileten Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak çalışmalarının devamını diledi.