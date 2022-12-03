Gölbaşı ilçesinde yapılan müsabakalarda küçükler erkek flöre Umut Doğan, küçükler kız flöre Şevval Zülal Caner, yıldız kız flöre Özüm Tatar, yıldız erkek flöre Kemal Egemen Obuz, gençler kız flöre İlayda Bengisu Güler, genç erkek flöre Arda Kılınç, küçükler erkek kılıç Güney Kıyıkçı, küçükler kız kılıç Nisa Güleryüz, yıldız kız kılıç Fatma Güleryüz, yıldız erkek kılıç Hacı Yusuf Öztürk, gençler erkek kılıç Yusuf Arda Kılınç, gençler kız kılıç Gülsüm Solak birinci oldu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Eskrim İl Temsilciliği tarafından, 2022-2023 Okul Sporları Flöre ve Kılıçlar dalında, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen müsabakalar 2 gün sürdü. Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye girenler 19-23 Aralık tarihinde Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak.

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