Ankara Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Cemal Gürsel Caddesi’nde yaptığı çalışmalarda eski kaldırımlardan dolayı ortaya çıkan taşlar, konkasör alanında geri dönüştürülüyor.

Kullanılabilecek durumda olan malzemenin başka alanlarda değerlendirileceğini, kullanılamayacak durumda olanların konkasör (Taş kırma makinesi) alanında değerlendirileceğini vurgulayan Başkan Şimşek, “Doğada atık olarak bulunan ve yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan malzemeleri değerlendirip alt yapı malzemesi olarak asfalt ve yol yapımında kullanıyoruz. Konkasör sayesinde dışa bağımlılığımızı da ortadan kaldırdık. Bu sayede ayrıca geri dönüşüm ile çevre kirliliğinin de önüne geçiyoruz” dedi.