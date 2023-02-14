Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi’nden geçen tren rayları depremin etkisiyle büküldü, onlarca vagon yan yattı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi’nden geçen tren rayları depremin etkisiyle büküldü, onlarca vagon yan yattı.

Aktif fay hattı üzerinde yer alan tren rayları kullanılamaz hale geldi. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin ardından bölgedeki pek çok il, ilçe ve köyde olduğu gibi Gölbaşı ilçesinde yıkıma uğrayan yerler arasında tren rayları da bulunuyor. Onlarca vagonun yan yattığı depremde tren rayları yerinden oynayarak kağıt gibi büküldü.