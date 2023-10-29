Ankara’da Gölbaşı Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle ilçenin farklı noktalarında etkinlikler düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan kutlamalara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı Kaymakam Vekili Ejder Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Kaymakam Rüstemoğlu, Cumhuriyet’in, Türk milletine bırakılmış en büyük miras olduğunu vurgulayarak, “Bireyi yurttaş vasfına getirmiş olan Cumhuriyetimiz hayati derecede önemlidir. Milli ve manevi değerlerimize her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Şehit Bülent Göçer Ortaokulu öğrencileri hazırlamış oldukları tiyatro ve halk oyunu gösterilerini sundu. Sonrasında ilçede görev yapan öğretmenlerin, Halk Eğitim Merkezi koordinesinde oluşturduğu halk oyunları ekibi gösterilerini sundu. Şiir dalında ilçe birincisi olan Şehit Bülent Göçer Ortaokulu öğrencisi Rana, Türkiye Yüzyılı şiirini okudu ve duygu dolu anlar yaşandı. Müzik öğretmenlerinden oluşan çok sesli koronun performansı ve lise öğrencilerinin yaptıkları Atatürk ve Cumhuriyet resimleri sergisinin gezilmesiyle etkinlik sona erdi.