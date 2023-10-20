Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Büşra Tıkır göreve başladı.

Sağlık Bakanlığının 112. Dönem atamalarıyla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Büşra Tıkır, göreve başladı.

Başhekim Opr. Dr. Engin Çatal, göreve başlayan Uzman Dr. Büşra Tıkır’a hayırlı osun dileklerini ileterek, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman sayımız 2’ye çıktı. Hastalarımız 182 Sağlık Bakanlığı MHRS üzerinden ve gün içerisinde hastanemiz hasta kabul biriminden sıra alarak muayene olabilirler. Ayrıca hastanemizde eksik olan uzman hekimlerin de tamamlanması için çalışmalara devam ediyoruz. Her geçen gün uzman hekim kadromuzu güçlendirmeye de devam ediyoruz” dedi.

Diğer taraftan hastanenin çocuk servisinin duvarları ve tavanları, çizgi film karakterleri ve hayvan figürleriyle süslendi.

Hastalanan çocukları, duvarlardaki ve tavanda ki çizgi film karakterleri karşılıyor.

Çocukların sıcak bir ev ortamında tedavi görmeleri, hastane ve doktor korkuları bulunan çocukların da korkularını yenmeleri amaçlanıyor.