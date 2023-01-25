Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı Çiftçi Temsilcisi Cuma Ali Aras, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle kuraklık endişesi yaşadıklarını söyledi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı Çiftçi Temsilcisi Cuma Ali Aras, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle kuraklık endişesi yaşadıklarını söyledi.

Gölbaşı ilçesinde çiftçilik yapan Cuma Ali Aras, Ocak ayında dört mevsimin yaşandığını vurguladı. Yağışların olmaması nedeniyle ekilen arpa ve buğdayın çimlenemediğine dikkat çeken Aras, nadasa bırakılan, sürülmesi gereken yerlerin aşırı kuraklıktan dolayı sürülemediğine işaret etti.

Aras, “2023 yılı Ocak ayındayız ve yıllardır böyle bir mevsim yaşamadık. Kuraklık ve bunun yanı sıra mevsim değişikliği var. Ocak ayında 4 mevsimi yaşadık. Üreticilerimiz tarlalarına yağış bekliyor. Geçtiğimiz hafta yağan yağmurun özellikle kıraç alanlarda tohumların patlamasında yardımı oldu ama yeterli değildi. Üreticimizin kendi imkanları ile sulamış olduğu sulu arazilerde daha çimlenecek olan ekinler var. Bu nedenle yağması gereken yağmur ve kar çok geç kaldı. İnşallah Allah bereketli bir yağmur ve kar verir" dedi.