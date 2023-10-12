Gölbaşı Belediyesi ekipleri TOKİ’deki yolları ve caddeleri vakumlu yol süpürme araçlarıyla temizlerken, çöp kenarlarına bırakılan ağaçları ise iş makinelerine yükleyerek kaldırdı.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin daha temiz bir Gölbaşı için çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler Gölbaşı TOKİ mevkiinde bugün yoğun bir mesai gerçekleştirdi. Koordineli olarak yapılan çalışmalar sırasına yollar çalı süpürgeleri ve vakumlu yol süpürme araçlarıyla temizlendi. Ekipler moloz ve çöplerden arındırdığı kaldırımları tazyikli su ile yıkadı. Sonbaharın gelmesiyle yürüyüş yoluna dökülen yapraklar da ekipler tarafından toplandı.

“Özveriyle durmadan çalışıyoruz”

2019 yılında göreve gelmeleriyle birlikte temizlik seferliği başlattıklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Ekiplerimiz her gün ilçemizin temizliğini sağlamak için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Göreve geldiğimiz gün başlattığımız temizlik seferberliğini ara vermiyoruz. Gölbaşılı hemşerilerimizin temiz ve ferah bir ortamda yaşamaları için özveriyle durmadan çalışıyoruz. Amacımız hem çevremizi temiz tutmak hem de gelecek nesillere daha güzel ve temiz bir Gölbaşı bırakmak” dedi.