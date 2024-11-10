Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Atatürk saygıyla anıldı.
Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törenle saygıyla anıldı. Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde gerçekleşen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Programı, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Programa Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve Belediye Başkan Vekili Ahmet İşler katıldı. Çelenk sunumlarının ardından, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Kaymakam Seyhan, Mimar Sinan Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Atatürk Sergisi"ni gezerek öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: iha