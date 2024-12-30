Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ağır tonajlı araçlara yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ağır tonajlı hafriyat taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, karayollarının bozulmasına sebep olabilecek araçlar tek tek kontrol edildi. Tartım işlemleri sonucunda, aşırı tonajla yük taşıdığı belirlenen araç sahiplerine idari para cezası kesildi.

Yetkililer, yol güvenliği ve altyapı sorunlarının önlenmesi amacıyla bu tür kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.