Mavi ve yeşilin hakim olduğu Ankara’nın Gölbaşı ilçesi sürdürülebilirlik ve teknolojide önemli atılımlar gerçekleştiriliyor.

Gölbaşı Belediyesi’nin ‘Akıllı Kent Uygulamaları’ çerçevesinde hayata geçirilen yenilikler Gölbaşı Vilayetler Evi’nde yapılan lansman ile tanıtıldı. Gerçekleştirilen lansman da akıllı afet yönetimi, akıllı sulama, akıllı ulaşım gibi projeler anlatılırken aynı zamanda büyük veriyi ve yapay zekayı kullanarak Gölbaşı Belediyesi’nin nasıl tasarruf ettiğini, kaynak verimliliğinin nasıl sağlandığının ve ilçedeki yaşam kalitesinin nasıl arttırıldığına dair bilgiler verildi. Teknolojik gelişmelerin tanıtıldığı lansmana milletvekilleri, mahalle ve köy muhtarları ve çok sayıda Gölbaşılı vatandaş katıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek konuşması esnasında canlı yayınla kar küreme araçlarına bağlanarak uygulama sayesinde yol temizleme çalışmalarını katılımcılara izletti, uygulama içindeki kısımlara tabletinden bağlanarak lansmana katılanlara akıllı kent projelerini uygulamalı olarak anlattı.

“İkinci asrımıza yakışır projeler üretebilmek için gece gündüz durmadan çalışıyoruz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hayata geçirilen projeler için tüm belediye personellerinin sürekli olarak özverili bir şekilde çalıştığına vurgu yaparak, “Cumhuriyetimiz yeni yüzyılına girerken, ikinci asrımıza yakışır projeler üretebilmek için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Kısa sürede önemli ve başarılı işlere imza attığımız Gölbaşı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ankara’nın can damarı ve akciğeri olan Gölbaşı ilçemiz artık teknolojinin ve sürdürülebilirliğin de kalbi olma yolunda ilerliyor. Kısa zamanda çok büyük işler başardık. Bu başarının sırrı ortaya koyduğumuz slogan ile hayata geçti. “Başkentte Başka Kent”, işte bu çıkışımızla yola koyulduk. Stratejik öneme sahip Gölbaşı’nın, tarım, sanayi, turizm, öğrenci kenti olmasının yanı sıra teknolojiye ve gelişime olan özlemini de sona erdirmeyi hedefledik”

“Bu temelde kazma da, kürek de yok. Her şey dijital”

Başkan Şimşek, “İlk gün arkadaşlarıma verdiğim talimatım ‘Öyle bir kent tasarlayacağız ki her alanda gelişen, büyüyen, örnek alınan ve yaşanabilen güvenli bir ilçe olacak’. İşte bu anlayışla yaptığımız her çalışma bize büyük bir data ve kurumsallık kazandırdı. Bu birikimi dijital dünyaya açmak için o günden beri çalışıyoruz ve bugün yeni yüzyılın teknoloji kenti olma yolunda altyapısını hazırlamış, “Akıllı Kent Laboratuvarı” olmayı başarmış ilk belediye durumundayız. Büyükşehir Belediyeleri dahil olmak üzere her kurumun örnek alacağı bir sistemin temelini bugün atıyoruz. Bu temelde kazma da, kürek de yok. Her şey dijital” dedi.

“Gölbaşı’nı sıfır karbon salınımı yapan örnek bir ilçe haline getireceğiz”

Başkan Şimşek, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için de ayrıca dijital bir gezi rehberi projesinin de hayata geçirildiğini ifade eden Şimşek, “İlçemize gelen misafirlerimizi yönlendirmek için dijital bir gezi rehberi hazırlıyoruz, çalışmalar devam ediyor. Akıllı Pazar ve akıllı konteyner projemiz bitmek üzere. Pazar sistemi önem arz ediyor. Nerelerde pazar kuruluyor, hangi pazarda ne kadar yoğunluk var, pazarlarda hangi ürünler var, hangileri azalıyor, fiyatları ne, artış azalış durumu nedir gibi soruların hepsinin cevabı Akıllı Pazar Sistemi ile akıllı kent çerçevesinde cevap bulacak. Yani vatandaşlarımız hiç yerinden kalkmadan, konforlu şekilde bu bilgilere ulaşmış olacak. Parklardaki hava durumu ve rüzgar durumu gibi verileri vatandaşlarımız evde görebilecek. Oğlum, kızım orada başına güneş çarpar, sen şu parka git orası daha az rüzgarlı gibi uyarılarda bulunabileceksiniz” dedi.

Başkan Şimşek, sözlerini “Biz, Gölbaşı Belediyesi olarak gençlerimiz için, geleceğimiz için, aziz çınarlarımız büyüklerimiz için, tüm Gölbaşı için çalışmalarımıza, araştırmaya, geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyoruz. Türkiye’nin 100. yıl vizyonuna ayak uyduran Cumhur İttifakı belediyemizin bu aşamaya gelmesine katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımızın vizyonuna, liderimiz Devlet Bahçeli’nin desteklerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkılarına, bürokratlarıma ve bu projenin hayata geçmesi için büyük fedakarlıklarda bulunan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde noktaladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte sahnede Gölbaşı’nın 5G’si projesinin dijital olarak açılışını gerçekleştirdi.