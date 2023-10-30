Gölbaşı’nın iki yakasını birleştiren, Türk destanları teması ile tasarlanan Merkez Meydan açıldı. Meydanın açılmasıyla Gölbaşı’na Konya yönünden gelenleri bozkurt heykeli, Ankara yönünden gelenleri ise koşan atlar heykeli karşılıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in vizyon projesi Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan Merkez Meydan’ın açılışı Cumhuriyetin 100. yılında yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılan açılış törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, MHP İlçe Başkanı Musa Şahin, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, Hacı Bayram Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Gölbaşı’nın iki yakasının birleştiren Merkez Meydan projesiyle tüm hatlar arasında bağlantı kurulmuş oldu.

Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi ile Gölbaşı’nın tüm cadde, sokak, yeşil alan, park ve kamusal alanlarının tek bir tema (Türk destanları) ile tasarlanıp bütünleştirilmeyi hedeflendiğini belirten Başkan Şimşek, “Toplam 27 projeden Merkez Meydan ile birlikte 6 projemizi tamamladık. Bu projeler; Cemal Gürsel Caddesi ve Hükümet Caddesi renovasyonu, sokak renovasyonları, spor merkezi renovasyonu, tramvay projesi, Gölbaşı koşu ve bisiklet yolları projesi olarak tamamlandı. Tamamlanan projelerimizde kaldırımları, asfaltları, aydınlatma sistemlerini tamamen yeniledik ve caddelerimizi pırıl pırıl modern bir görünüme kavuşturduk“ dedi.

“Gölbaşı, Ankara’nın cazibe merkezi haline gelecek”

“Halihazırda devam eden Güney Giriş Parkı, Türk Yolu, Üniversiteliler Caddesi, İncek Merkez bağlantı projelerimiz ile tüm Gölbaşı’nı yeni bir ruhla buluşturacağız” diyen Başkan Şimşek, “Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi ile tüm şehir tek bir tema ile yeniden tasarlanacak. Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi sayesinde Gölbaşı tüm Ankara’nın cazibe merkezi haline gelecek. Gölbaşı’nın iki yakasının birleşmesi ile tüm hatlar arasında bağlantılar kurulacak, kent meydanı ve sahil şeridinin inşası ile tüm Gölbaşı meydanına ve göl kenarına kolayca ulaşabilecek. Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi, Gölbaşı’mızı daha yaşanabilir ve modern bir yer haline getirmeyi hedefliyor“ şeklinde konuştu.

“Gölbaşı’nın sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek”

Merkez Meydan projesi hakkında bilgi veren Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

“Maneviyatın şehri Konya’dan bozkurtlar diyarı Ankara’ya geldiğinizde sizleri Gölbaşı Merkez Meydanı’mızda, Türk milletinin akıp giden hayatını devamlı takip edip onların başı sıkıştığı, çaresiz kaldıkları zaman ortaya çıkan, Türk milletine yol gösteren ve koruyan bozkurtlarla karşılıyoruz. Bozkurtlar diyarı Ankara’dan güzel atlar diyarı Kapadokya’ya doğru yolculuğunuzda Gölbaşı Merkez Meydanı’mızdan sizleri, Türklerin tarih sahnesinde her zaman yanlarında olan atlarla uğurluyoruz. Gölbaşı’nın doğu ve batı yakasını birleştirme amacı güden Merkez Meydanımız, vatandaşlarımızı Mogan Gölü ve sahil bölgelerine yönlendirmektedir. Bu meydan, hem buluşma hem de toplanma alanlarına ev sahipliği yapacak, aynı zamanda Gölbaşı’nın sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek.”

“Tarihimizi çocuklarımıza anlatmak zorundayız”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise sözlerine Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’e teşekkür ederek başladı. Gölbaşı’na kazandırılan Türk destanları temalı Merkez Meydan’ın çok önemli olduğunu belirten Karakaya, “Konya yolunun iki tarafı bir araya gelmiyor deniyordu. Başta Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Tabii belediye başkanımızdan Allah razı olsun, Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi önemli bir proje. Ama asıl olan bu projenin bilim insanlarıyla yapılmış olması. Rastgele yapılmış bir proje değil. İçinde sanat ve bilim barındıran ciddi bir kent projesi. Gölbaşı’nın sahillerini birleştiren bir proje. Ayrıca Türk yurduna girdiğini gösteren bir projedir. Gölbaşı Türk yurdudur, Ankara Türk yurdudur, Anadolu Türk yurdudur. İşte buradan girenler bunu görecek. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ancak 5 bin yıllık bir devlet geleneğimiz bulunuyor. Görevimiz var, tarihimizi çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Bugün Filistin’in yaşadığını 100 yıl sonra bizim yaşamayacağımızı kim söyleyebilir” diye konuştu.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da açılışta yaptığı konuşmada tarih içeren projenin önemine dikkat çekerek, başta Şimşek olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurdelenin erin kesilmesinin ardından Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, protokolle birlikte Merkez Meydan’ı gezdikten sonra nostaljik tramvayla göl kıyısına indi.

23 bin metrekarelik alanda yapılan Merkez Meydan’da 6 havuz ve bir su perdesi bulunuyor. 200 metrekare kapalı alana sahip iki belediye hizmet binasının yer aldığı meydanda Oğuz Kağan Destanı, altı oğul ve yirmi dört torundan oluşan Oğuz boyları, bozkurt ve koşan atlar heykelleri gibi temalar bulunuyor. Oğuz Kağan’ın heykeli meydan merkezine yerleştirilirken, 15 rölyefte 24 Oğuz boyu yer alıyor. Gölbaşı’na Konya yönünden gelenleri bozkurt heykeli, Ankara yönünden gelenleri ise koşan atlar heykeli karşılıyor. Bozkurt heykeli devletin başkentini, koşan atlar heykeli ise bozkıra çıkışı temsil ediyor.