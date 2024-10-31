Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Tabiat Parkı için çevre düzenlemesi kapsamında 10 milyon TL kaynak aktarılacak.

GAP Bölge İdaresi Kalkınma Başkanlığı, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediye Başkanlığı arasında Gölbaşı Tabiat Parkı’nın İyileştirilmesi ve Çevre Düzenlemesi Projesi protokolü imzalandı.

Gölbaşı Tabiat Parkı için 10 milyon TL paranın aktarılacağını söyleyen Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, “Gölbaşı Tabiat Parkı’nın İyileştirilmesi ve Çevre Düzenlemesi Projeyle, ilçemizin göz bebeği olan Doğa Parkının bakım onarım ve peyzaj işlerinin yapılmasında kullanılmak üzere Gölbaşı Belediyemize 10 milyon lira kaynak aktarımı yapılacak. Yapılacak olan çalışmaların ardından doğa harikası olan parkımız, sunduğu eşsiz manzara ve huzur veren atmosferiyle bölgemizin en gözde mekanlarından biri olmaya devam edecek. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.