Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi’ne Avrupa yatırım bankası tarafından hibe edilen 8 milyon Euro’yla ilçeye atık su arıtma tesisi yapılacak.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, deprem sonrası yaraları sarmak ve ilçeyi daha dayanıklı bir geleceğe hazırlamak için önemli bir adım attıklarını vurguladı.

Başkan Yıldırım, "Türkiye deprem sonrası yeniden imar çerçeve projesi kapsamında, Avrupa yatırım Bankasından, Gölbaşı Belediyesi olarak arıtma tesisi yapılması için 8 milyon Euro hibe aldık.

Bu projeyle sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da inşa ediyoruz. Destekleri için, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Avrupa Yatırım Bankasına, İller Bankası Genel Müdürlüğüne, İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gölbaşı için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.