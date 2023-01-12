Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçede bulunan camilerde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.
Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçede bulunan camilerde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.
Gölbaşı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğünün inşaat ekiplerince tadilata ihtiyacı bulunan camilerde çalışmalar gerçekleştiriliyor. İlçe genelinde bulunan camilerde başlatılan tadilat çalışmalar çerçevesinde belediye ekipleri, hummalı çalışmalar gerçekleştirerek vatandaşlardan takdir görüyor. Çalışmalar hakkında bilgiler belediye yetkilileri, çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
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