Suriye’nin başkenti Şam’a muhaliflerin girmesi ve Esed iktidarının sona ermesi nedeniyle Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Suriyeliler de kutlama yaptı.

Suriye Milli Ordusu ve muhalif güçlerin Şam’a girmesi ile birlikte Baas rejimi çöktü, Esed ailesinin iktidarı son buldu. Türkiye’deki Suriyeliler ise sevinç gösterileri yaptı. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Suriyeliler de ilçe merkezinde kutlama yaptı.

Suriyeliler, ellerinde Türk bayrakları ile Suriye Milli Ordusu’nun bayrakları ile kutlama yaptı.