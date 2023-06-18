Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Savaş Yılmaz idaresindeki 19 FA 735 plakalı minibüs, Güneykaş köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada minibüste yolcu olarak bulunan Muhammet Mollahsan yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.