Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında gerçekleştirilen uygulamaya terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, önleyici hizmetler, trafik denetleme polis ekipleri katıldı. Denetimlerde şüpheli araçlar tek tek durdurularak arandı. Polis ekipleri aynı zamanda durdurdukları araçlardaki kişilerin GBT kontrollerini de gerçekleştirdi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.