Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

"Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla ülke genelinde orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek amacıyla düzenlenen fidan dikimi Gölbaşı ilçesinin Haydarlı köyü Düztaş mevkiinde de gerçekleştirildi. 150 Adet mavi servi,375 adet Kara servi ve 575 adet fıstık çamı olmak üzere bin yüz fidanın dikiminin gerçekleştiği etkinliğe, Kaymakam İhsan Ayrancı, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, Ağaçlandırma Şefi Fatma Bindal, STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile öğrenciler katıldı.