Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı törenleri coşkuyla kutlandı.

Gölbaşı ilçe stadyumunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasının ardından konuşma yapan Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, “Bugün Cumhuriyetimizin 100. Yıl coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Türk toplumunu millet oma bilincine kavuşturmuş, bireyi yurttaş konumuna yükseltmiştir.

Devletimiz, cumhuriyetin verdiği güç sayesinde, uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş, dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bugün, tek bir yürek olarak yaşayabiliyorsak, bunu cumhuriyete borçluyuz. Bugün, bataklık bir coğrafyada parmakla gösterilebilen çağdaş bir ülke isek, parçalanmadan bu coğrafyada yaşayabiliyorsak bunun sebebidir cumhuriyettir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra Gölbaşı ilçe jandarma komando timi tarafından yapılan gösteri coşkuyu daha da arttırdı. Programın sonunda ise yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.