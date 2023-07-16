Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı.
Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan ortaokulu bahçesinde düzenlen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuranı Kerim okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında konuşması sonrasında Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından 15 Temmuz’un önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım’ın yaptığı dua sonrasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon izletildi.