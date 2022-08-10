Gölbaşı Belediyesinin ihtiyaç sahiplerinin tüm ev ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faaliyete geçirdiği Hilal Kart’ın limiti 500 TL’den 750 TL’ye çıkarıldı.

Gölbaşı Belediyesinin ihtiyaç sahiplerinin tüm ev ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faaliyete geçirdiği Hilal Kart’ın limiti 500 TL’den 750 TL’ye çıkarıldı.

Hilal Kart ve Sosyal Market’in sosyal dayanışmanın çok önemli bir örneği olduğunu vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “İnanç ve geleneğimizin önemli düsturlarından birisi de sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir ve öyle bir sistem olmalı ki, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yardımlardan faydalanırken incinmemeli, gönül rahatlığıyla ücretsiz alışverişlerini yapabilmeli. Gölbaşı Belediyesi olarak Hilal Kart ve Sosyal Market’te bunu yapıyoruz. İhtiyaç sahibi insanlarımız, Sosyal Market’teki ücretsiz alışverişlerini Hilal Kart’la rahatça yapabiliyorlar” dedi.

“Yardımlar gerçek ihtiyaç sahiplerine gidiyor”

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için belediyelerce yıllardır uygulanan ancak amacına ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili haklı tartışmalara neden olan klasik hizmet anlayışına son vererek, yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine aktarıyor, onların da bu yardımı Sosyal Market’te dilediği şekilde kullanabilmesini sağlıyoruz. Şehit-gazi yakınları ile dul, yetim ve öksüzler öncelikli olmak üzere belediyemiz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, Hilal Kart’larına yüklediğimiz tutarla Sosyal Market’ten ihtiyaçlarını alma imkanına kavuşuyor” şeklinde konuştu.