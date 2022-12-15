Gölbaşı Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlar için 25’ten fazla kategoride ücretsiz kurs sağlıyor.

Gölbaşı Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlar için 25’ten fazla kategoride ücretsiz kurs sağlıyor.

Gölbaşı Belediyesi, hobiden meslek edindirmeye, kişisel gelişimden güzel sanatlara, müzikten dramaya, yabancı dilden pilates vb. spor dallarına uzanan 25’ten fazla kursu Kızılcaşar ve Zübeyde Hanım Kültür Merkezlerinde her yaştan ilçe sakinine ücretsiz olarak sağlıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek, Gölbaşılı kadınlara gelir kapısı olan kadın üretim kooperatiflerini ve kültür merkezlerinde ücretsiz olarak verilen çocuklar için İngilizce, yetişkinler için sanat, yemek, spor, hobi dalları başta olmak üzere birçok dalda kurs alan kursiyerleri ziyaret etti. Kursiyerler tarafından memnuniyetle karşılanan ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Kursiyerlerimiz boş zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirirken, katılım belgelerine de sahip olabiliyorlar. İyi bir fırsat sunan kurslarımız devam ediyor, herkesin katılımını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.