Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ’Evde Hasta Bakım Hizmetleri Birimi’, evde tedaviye ihtiyaç duyan ve hastaneye gidemeyen vatandaşların yardımına koşuyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in 2019 yılında göreve başlamasıyla birlikte evde tedaviye ihtiyaç duyan ve hastaneye gidemeyen vatandaşlar için “Evde Hasta Bakım Hizmetleri Birimi” kuruldu. Bu çerçevede vatandaşlara evlerinde pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü gibi birinci basamak sağlık hizmetleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Muayene edilen hasta, doktorun gerekli görmesi halinde sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye naklediliyor. Evde sağlık hizmetlerinden yaş sınırı olmaksızın tüm vatandaşlar yararlanabiliyor.

“Vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz”

Belediye Başkanı Şimşek, vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetleri yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Gölbaşılı tüm hemşerilerimiz bizim için çok değerli. Kimseyi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Evde tedaviye ihtiyaç duyan, hastaneye gidemeyen vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Gölbaşılı vatandaşlarımızın mutlu ve sağlık olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Onlara ücretsiz evde bakım hizmeti sunuyoruz” dedi.

Yardım isteyen vatandaşlar (0 312) 485 54 30 numaralı telefondan Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapabiliyor. Hizmetlerden yararlanan vatandaşlar, halka dokunan hizmetleri için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.