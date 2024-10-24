Gölbaşı Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik ‘Afetler ve Afetlerden Korunma Bilinci’ konulu bir panel düzenlendi.

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi personellerine yönelik ‘Afetler ve Afetlerden Korunma Bilinci’ konulu panel düzenlendi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, birim müdürleri ve çalışanların katıldığı panelde afet durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair önemli bilgiler paylaşıldı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak katılan Türk Kızılay Afet Müdahale Uzmanı Deniz Bozyiğit katıldı. Bozyiğit, olağan dönemlerde ve olağan dışı dönemlerde doğru hareket ve müdahale etme yöntemlerini ayrıntılı olarak anlattı.

Eğitimlere ilişkin konuşan Yakup Odabaşı, olası afet ve saldırı durumlarında hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, “Dün TUSAŞ’a yönelik bir saldırı oldu. Bu saldırı, afet ve acil durum eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür olaylar, ne kadar hazırlıklı olursak, o kadar güçlü ve dayanıklı olabileceğimizi bize gösteriyor. Eğitimler sırasında edindiğiniz bilgiler, olası bir afet ya da acil durum karşısında hem kendinizi hem de çevrenizdekileri korumanız için büyük bir güç kaynağı olacaktır. Afetlerde müdahale konusunda ne kadar donanımlı olursak hem vatandaşlarımızın hem de personelimizin can güvenliğini sağlama konusunda o kadar başarılı oluruz" diye konuştu.

“Afet ve acil durum eğitimleri belediyemizin olmazsa olmazıdır”

Odabaşı, afet bilincini arttırmaya yönelik eğitimler sürdürüleceğinin altını çizerek, “Saldırılar ya da doğal afetler karşısında hazırlıklı olmak, olayın büyüklüğüne göre anında ve etkili müdahale edebilmek demektir. Bu eğitimler her birimizin kriz anlarında doğru kararlar almasını sağlayacaktır. Afet ve acil durum eğitimleri belediyemizin olmazsa olmazıdır ve bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.