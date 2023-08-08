Gölbaşı Belediyesi, personellerine asgari ücrete uygulanan zam ile aynı oranda artış uyguladı.

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesinde çalışan tüm personellerin maaşlarına başta olmak üzere yemek yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal haklarla yüzde 34.04 oranında zam uygulandı. Artışla beraber sendika kesintisi sonrası Gölbaşı Belediyesi personelleri için en düşük net ücret yakacak yardımı ve yemek yardımı ile beraber ikramiyeler hariç 16 bin TL oldu. Personeller aynı zamanda her üç ayda bir 4 bin 800 TL, Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1250 TL ikramiye alacak.

Personellere yapılan sosyal yardımlar ise şu şekilde:

“Usta Sorumluluk Ücreti 1.072,32 TL, Koku Yardımı 670,20 TL, İş Makinaları Usta Ücreti 1.340,40 TL, Ağır Bakım ve Sorumlu Amir Ücreti 1.340,40 TL, Tekniker 1.876,56 TL, Mimar Mühendis Sorumluluk Ücreti 2.680,80 TL, Evlenme Yardımı 4.021,20 TL, Sünnet Yardımı 2.010,60 TL, Ölüm Yardımı 2.680,80 TL, Direksiyon Primi Günlük Ücretleri; binek araçlar için 16,08 TL, Kamyon Şoförü 24,12 TL, Operatörler 32,16 TL, Tır ve Otobüs Şoförü 40,12 TL.”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye personelinin refahını her zaman düşündüklerini belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında, belediyemizin imkânları nispetinde çalışma arkadaşlarımızın maaşlarına asgari ücrete yapılan zamla aynı oranda ve tüm sosyal yan haklara da bu oranı uygulayarak zam yaptık. Belediyemizin imkânları istikametinde çalışan arkadaşlarımızı asla mağdur etmedik. Çalışma arkadaşlarımızın maaşları da bolluk ve bereket getirsin. Allah hayırlı uğurlu etsin. Biz kocaman bir aileyiz” ifadelerine yer verdi.