Ankara İtfaiyesinde görevli eğitmenler tarafından Gölbaşı Belediyesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata katılan personele, yangının çıkış nedenlerinden nasıl müdahale edilmesi gerektiğine kadar birçok konuda bilgi aktarıldı.

Gölbaşı Belediyesi, personelinin acil durumlara karşı bilinçlenmesi ve muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olması amacıyla eğitimleri aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede personele yönelik merkez binada yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Ankara İtfaiyesinde görevli uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde, yangınların çıkış nedenleri, söndürme yöntemleri, yangın çıkmaması için alınması gereken önlemler, yangın sırasında yapılması gerekenler gibi birçok konu detaylı bir şekilde anlatıldı. Gerçekçi senaryolar üzerinde gerçekleştirilen tatbikatta, yangın tüpü kullanımı da uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatta sırasında belediye personeli yangın söndürme konusunda öğrendiklerini pratik yaparak pekiştirme fırsatı buldu.

"Yangınlarda doğru müdahaleyi yapmak hayati önem taşır"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada personelin afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek "Bolu’da yaşanan yangın ciğerlerimizi yaktı. O yangın, bir kez daha alınacak tedbirlerin ve bilinçlenmenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak, her alanda olduğu gibi çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlamak ve muhtemel afetlere karşı bilinçlenmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yangın gibi beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalındığında, doğru müdahaleyi yapmak hayati önem taşır. Bu nedenle, yangınla mücadelede teorik bilginin yanı sıra pratik eğitimin de büyük rol oynadığına inanıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz tatbikatla, personelimizin yangın anında nasıl hareket etmesi gerektiğini deneyimleyerek öğrenmesini sağladık. Herkesin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamak adına bu tür tatbikatları düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yangın sırasında soğukkanlılığın ve doğru müdahalenin önemine dikkat çeken uzmanlar, alınacak önlemlerle yangın riskinin en aza indirilebileceğini belirtti.