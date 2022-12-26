Ankara Gölbaşı Belediyesi, ilçede ikamet eden 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak geliştirilen ‘Yapay Zekâ Destekli Lise Ve Üniversiteye Hazırlık Sistemi’ ile öğrencilere destek oluyor.

Ankara Gölbaşı Belediyesi, ilçede ikamet eden 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak geliştirilen ‘Yapay Zekâ Destekli Lise Ve Üniversiteye Hazırlık Sistemi’ ile öğrencilere destek oluyor.

Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçede ikamet eden 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencileri için ‘Yapay Zekâ Destekli Lise Ve Üniversiteye Hazırlık Sistemi’ geliştirdi. Alanında uzman eğitimciler tarafından tasarlanan sistem, bilgiyi doğru zamanlama ile öğrenmeyi, doğru ve pratik çözümler ile doğru sonuca ulaşmayı amaçlıyor. Sistem aynı zamanda yanlış cevapların çözümlerini de göstererek bilgi edinme ve bilgi tazelenmesine de katkı sunuyor. Sınava hazırlık amacıyla, geliştirilen internet sitesine girebilmeleri için öğrencilere dağıtılan Dijital Kart etkinliğine, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz katıldı.

Sisteme giriş için kullanılması gereken dijital kartların dağıtımında sınıfları dolaşıp öğrencilerle konuşan Başkan Ramazan Şimşek, “Bugün sosyal belediyecilik ve eğitim adına çok önemli bir projemizin dijital kartlarının dağıtımı için birlikteyiz. Yapay Zekâ destekli, tam öğrenme modülü şeklindeki çağa uygun uygulamamızla sınava hazırlanan kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz dağıttığımız dijital kartlarla telefonlarından doğrulama yaparak oldukça pratik ve kolay şekilde modüle girebilecek. Sınava yönelik konu anlatım videolarını izleyebilecek. Gölbaşı Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi öğrenci kardeşlerimiz için önem arz eden liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında da ilçemizde yaşayan kardeşlerimizin yanındayız, onları her zaman destekliyoruz” dedi.

“Yapay Zekâ modülümüz sayesinde eğitime hem maddi hem de manevi olarak büyük bir destek daha sağlamış oluyoruz”

Öğrencilerin canlı deneme sınavları ve başarı analizleri ile durumlarını görebileceklerini ifade eden, akıllı tahtada sisteme giriş yapıp uygulamalı olarak öğrencilere sistemi açıklayan Başkan Şimşek, “Deneyimli hocalar tarafından hazırlanan yüzlerce soruyla sınava hazırlanan kardeşlerimiz, aynı zamanda sınava hazırlık kitaplarını da bu platformdan PDF şeklinde ücretsiz olarak indirebilecek. Belirli periyotlarla tüm Türkiye genelinde deneme sınavlarına girip seviyelerini ölçebilecek. Eğitim varsa, gelecek de var. Yapay Zekâ modülümüz sayesinde, okullara verdiğimiz ücretsiz servis uygulamasının yanında, eğitime hem maddi hem de manevi olarak büyük bir destek daha sağlamış oluyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla eğitime olan desteğimiz artarak devam edecek.” dedi.