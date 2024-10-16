Gölbaşı Belediyesi, Kariyer Noktası aracılığıyla personel alımı yapacak firma yetkilileri ile iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor. İlçedeki işsizlik sorununu bitirmek için çalıştıklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, “İlçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için iş olanaklarının artırılması en büyük hedeflerimizden biridir” dedi.

Gölbaşı Belediyesi, istihdama katkı sağlamak amacıyla işverenle iş arayan arasında köprü olmaya devam ediyor. Birçok firmayla Kariyer Noktası aracılığıyla iletişim halinde olan Gölbaşı Belediyesi, sağlık sektöründen market zincirlerine kadar değişik alanlarda faaliyet gösteren şirket yetkilileriyle vatandaşları Belediye Meclis Salonu’nda bir araya getiriyor. Gölbaşı Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurular aracılığıyla veya belediyeye daha önce özgeçmişlerini bırakan vatandaşlar aranarak, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek görüşmeye davet ediliyor. Görüşme sırasında vatandaşlar, şirket yetkilileriyle birebir görüşme fırsatı buluyor. Şirket yetkilileri alım yapılacak pozisyonlar hakkında vatandaşlara detaylı bilgi vererek, başvuru şartları ve işe alım süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Toplantının sonunda başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, iş başvuru formlarını doldurup yetkililere teslim ediyor.

“İstihdam meselesi, hepimiz için büyük bir öneme sahip”

Gölbaşı’nda işsizliği azaltmak ve vatandaşlara yeni iş imkânları sunmak için bu tür iş birliklerinin önemine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, “İstihdam meselesi hepimiz için büyük bir öneme sahip. İlçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için iş olanaklarının artırılması en büyük hedeflerimizden biridir. Gölbaşı Belediyesi olarak bu konuda elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik ve her zaman halkımızın yanında olduk. Bu tür iş birlikleriyle hem iş arayan kardeşlerimize yeni fırsatlar oluşturuyoruz hem de ilçemizdeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları temin etmelerine destek oluyoruz. Hep birlikte Gölbaşı’nı daha yaşanabilir, ekonomik anlamda daha güçlü bir ilçe haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.