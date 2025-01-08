Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçedeki kanalizasyonlarda sivrisinek, hamam böcekleri, fareler ve diğer haşerelere karşı termal sisleme cihazları ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların soğuması ile birlikte dışarıya göre daha sıcak olan yeraltındaki kanalizasyon veya rögar gibi alanlara çekilen sivrisinek başta olmak üzere hamam böcekleri, fareler ve diğer haşerelere karşı kanalizasyonlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Kış ayları tekniğine uygun olarak termal sisleme cihazları ile yeraltındaki alanlarda gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarıyla ile vektörlerin popülasyonunun yok edilmesi amaçlandı. Çalışmalar sayesinde ilkbaharda larva bırakacak sinek sayısının minimuma indirilmesi, yaz aylarında yaşanması muhtemel sivrisinek sorununun önüne geçilmesi hedeflendi.

“Halk sağlığı önceliğimiz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Gölbaşı’nda halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı önlem almak bizim en önemli görevimiz. Bu kapsamda vektörle mücadelenin ilk basamağı olan kışlak çalışmalarımız sürüyor. Sivrisinek popülasyonunu kış aylarından itibaren kontrol altına almayı hedefleniyoruz. Tabii bu ilaçlamaları özel cihazlarla yapıyoruz. Bu sayede en uç noktalara bile ulaşıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak. Ekiplerimiz sahada titizlikle çalışıyor ve gerekli tüm önlemleri alıyor. Haşereyle mücadele çalışmalarımız, yaz kış demeden devam edecek” dedi.

Halk sağlığını korumak, yaşam alanlarını haşerelerden arındırmak ve ilçede haşere kaynaklı sorunları önlemek amacıyla yapılan ilaçlamaların belirlenen programlar dahilinde aralıksız devam edeceğinin altı çizilirken, vatandaşların haşereyle ilgili şikayet ve taleplerini belediyenin iletişim kanalları üzerinden bildirebileceğini belirtildi.