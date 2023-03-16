Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2023 yılında TYT-AYT-YDT sınavlarına girecek lise öğrencilerinin sınav ücretlerinin Gölbaşı Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı.

Başkan Şimşek, lise öğrencilerine destek olmak istediklerini belirterek, “Lise öğrencilerimizin hayatında önemli bir yer tutan üniversite sınavlarına destek olmak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla maddi manevi olarak öğrencilerimizi destekliyoruz. Sınava girecek tüm kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum, eğitim varsa gelecek de var” dedi.

Öğrenciler destekten yararlanmak için ödemelerini yaptıktan sonra ÖSYM sınav giriş belgeleri ve ödeme dekontları ile Merkez Belediye Binası, Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve İncek Ek Hizmet Binası’na başvurmaları gerekiyor.