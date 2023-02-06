Gölbaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası hızlıca harekete geçti. Belediye, Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneğine ilk yardım malzemeleri ile temel ihtiyaç malzemeleri desteği verdi. Gölbaşı Belediyesinin deprem bölgesine gönderilmek üzere temel ihtiyaç malzemelerini yüklediği tırlar da hazırlanıp kısa süre sonra yola çıkıyor.

Gölbaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası hızlıca harekete geçti. Belediye, Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneğine ilk yardım malzemeleri ile temel ihtiyaç malzemeleri desteği verdi. Gölbaşı Belediyesinin deprem bölgesine gönderilmek üzere temel ihtiyaç malzemelerini yüklediği tırlar da hazırlanıp kısa süre sonra yola çıkıyor.

Öncelikli olarak hazırlanan üç tırın yanında Gölbaşı Belediyesi bölgeye lowbet, lastikli ekskavatör, loder kepçe, kamyon, kar küreme aracı, ambulans ve cenaze nakil aracı da gönderiyor.

"İlk ekibimiz Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan, çevre illerimizde de büyük yaralar açan deprem nedeniyle canımız yanıyor. Milletimizin başı sağ olsun. Büyük Türk milleti olarak tek yürek olmuş şekilde devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Gölbaşı Belediyesi olarak ilk ekibimiz Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı. Diğer ekiplerimizin tüm hazırlıkları son hız devam ediyor, en kısa sürede bölgeye ulaştıracağız" dedi.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesinin koordineli şekilde hazırladığı yardım tırı için afet alanına yardım göndermek isteyen vatandaşların, yardımlarını Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde Bahçelievler Mahallesi 302/2 Sokak’taki Mevlana Camii altında bulunan otoparka getirebileceği belirtildi.