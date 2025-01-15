Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların keyifli vakit geçirmesi için 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu’nu tatil boyunca 7-12 yaş arası çocukların hizmetine ücretsiz olarak sunacak.

Gölbaşı Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinin başlamasına kısa bir süre kala çocuklara eğlence dolu bir hediye duyurdu. Çocukların eğlenceli ve spor dolu bir tatil geçirmesi için 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu, 7-12 yaş arasındaki çocuklar için 17 Ocak Cuma gününden 2 Şubat Pazar gününe kadar 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.

“Spor yaparak fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecekler”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukların tatilde hem eğlenmeleri hem de sportif aktivitelerle vakit geçirmeleri için bu imkanı sunduklarını belirterek, tüm çocukları ve ailelerini tesise davet etti. Geleceğin teminatı olarak gördüğü çocuklar için her zaman en iyisini sunmaya gayret ettiğini belirten Başkan Odabaşı, “Onların sağlıklı, mutlu ve sosyal bireyler olarak yetişmesi bizim önceliğimizdir. Yarıyıl tatilinde çocuklarımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, spor yaparak fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecekleri bu güzel etkinliği düzenlemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle ailelerimizin de çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonumuzun kapılarını çocuklarımıza ücretsiz olarak açıyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak onların mutluluğuna tanıklık etmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Tüm çocuklarımızı tatil boyunca sporla, eğlenceyle dolu bu özel aktivitelere katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.