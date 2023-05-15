Ankara Gölbaşı Belediyesi, ata tohumlarından üretilen fideleri vatandaşlarla buluşturuyor.

Unutulmaya yüz tutmuş yerli tohum geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla ata tohumlarından üretilen fideleri vatandaşlara dağıtan Gölbaşı Belediyesi, domates, biber ve salatalık fidelerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Çocukların daha sağlıklı bir nesil haline getirmek için unutulmaya yüz tutmuş olan yerli tohum geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla fidelerimizi vatandaşlar ile buluşturduklarını dile getiren Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, “Her sene olduğu gibi bu sene de yerli ata tohumumuzu toprakla buluşturmuştuk. Geleneksel hale getirdiğimiz ata tohumu ekimi sonrası, bugün de Park ve Bahçeler Müdürlüğü seramızda üretilen ata tohumundan oluşan domates, biber ve salatalık fidelerini vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Amacımız verdiğimiz fidelerden alınan tohumların gelecek nesillerimize aktarılmasını sağlamak” şeklinde konuştu.

“Yerli, doğal, geleneksel tatlar sofralarınızdan eksik olmasın”

Fidelerin toplam 12 adet paket halinde vatandaşlara verildiğini de aktaran Şimşek, “Ben çiftçilerimizden şunu rica ediyorum. Lütfen ata tohumumuza sahip çıkalım. Sizlere dağıtacağımız tohumlarımız yerli ve ata tohumu. Yeniden üretip fide, tohum alabilirsiniz. Gelecek nesillerimiz için ata tohumu çok önemli. Tarım ve hayvancılık ekonomimize, geleceğimize yön verecek. Atılan küçük adımlar ile ülkemiz yeşillenecek. Yerli, doğal, geleneksel tatlar sofralarınızdan eksik olmasın” dedi.