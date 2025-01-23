Gölbaşı Belediyesi’nin 24 farklı branşta açtığı ücretsiz kurslar yoğun ilgi görüyor.

Gölbaşı Belediyesi’nce 24 branşta açılan kurslar her yaş grubuna hitap ediyor. Kurslar vatandaşlara hem yeni hobiler kazandırıyor hem de boş vakitlerini değerlendirme imkanı sunuyor. Müzik, fiziksel aktiviteler ve geleneksel el sanatları alanında ders alan kursiyerler, ürünlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Paylaşım Noktası’na gönderiyor.

Kurslara gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, “Her yaş grubuna hitap eden, vatandaşlarımızın sosyal hayatını zenginleştiren ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan kurslarımızla ilçemizi bir kültür ve sanat merkezi haline getirme hedefiyle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Odabaşı, insanların sadece bir şeyler öğrenmesini değil, aynı zamanda kendilerini geliştirmelerini, yeni dostluklar kurmalarını ve hayatlarına farklı bir renk katmalarını amaçladıklarını kaydederek, “Belediyemizin düzenlediği bu kurslar, Gölbaşı’nda her yaş grubuna eşit şekilde dokunmayı ve herkesin yeteneklerini keşfetmesine imkan tanımayı hedefliyor. Çocuklarımız, gençlerimiz ve hatta ileri yaşlardaki hemşehrilerimiz bu kurslar sayesinde boş zamanlarını en verimli şekilde değerlendirme fırsatı buluyorlar. Kurslarımıza gösterilen yoğun ilgi, hem halkımızın bu hizmetten duyduğu memnuniyeti hem de bu hizmetin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Gölbaşı’nda birlikte oluşturduğumuz bu kültür ve sanat ortamını daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.