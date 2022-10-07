Ankara Gölbaşı Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve çorba ikramında bulundu. Gölbaşılıların yüzünü güldüren ikramlar ile vatandaşların içi ısındı.

Ankara Gölbaşı Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve çorba ikramında bulundu. Gölbaşılıların yüzünü güldüren ikramlar ile vatandaşların içi ısındı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tüm İslam âleminin Mevlit Kandil’ini kutlayarak bu mübarek günün ülkemize hayır getirmesini dilediğini söyledi. Vatandaşa hizmet için durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Ramazan Şimşek, “Milli ve dini bayramlarımızda, özel günlerimizde her daim vatandaşlarımızı düşünerek onlara hizmet etmek ve gönüllerini hoş tutmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.