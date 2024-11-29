Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi yağmur nedeniyle tıkanan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçemizde etkili olan yağmur sonrası tıkanan kanalların temizliğini yaptı.

Gölbaşı ilçesinde etkili olan yağmur sonrası yol kenarlarında bulunan yağmur suyu kanallarında oluşan tıkanıklık Belediye ekipleri tarafından açılarak muhtemel su baskınlarının önüne geçildi. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini gerçekleştirdiği çalışmalara temizlik işleri müdürlüğü ekipleri de destek oldu.