Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi çerçevesindeki projelerinden biri daha hayata geçiyor. Nisan ayı sonunda nostaljik tramvay hattı hizmete başlıyor.

Üniversiteler Caddesi’nden başlayan tramvay, Cumhuriyet Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi ve Ankara Caddesi güzergâhı üzerinden sahil kenarına ulaşacak. Nostaljik tramvayın halkın ulaşımına ücretsiz açılacağını söyleyen Başkan Şimşek, güzergahın toplam 8 istasyondan oluştuğunu açıkladı. 3,1 kilometre hat uzunluğuna sahip olan güzergah, iki tramvayla gidiş geliş toplam 6,2 kilometreden oluşuyor. Saatte 18 kilometre hıza sahip olan tramvayın bir turu 22 dakika sürerken, bir şarjla 15 saat gidiyor.

Tamamen yeşil enerji

Tramvayın 24 kişiye aynı zamanda hizmet verebildiğini açıklayan Başkan Şimşek, engelliler için de gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirterek, “Tamamen yeşil enerjiden oluşan nostaljik tramvayın üstünde güneş enerjisi sistemi de bulunuyor. Önünde bisiklet taşıma sistemine sahip olan nostaljik Taksim modeli tramvaylar ile tramvay hattı aynı zamanda bisiklet yolu üzerindeki hatları da birbirine bağlıyor. Bu şekilde trafiği azaltmak hedeflenirken, vatandaşların da daha az araba kullanarak sıfır emisyona katkı yapması amaçlanıyor. Hem rahat ve pratik ulaşımı Gölbaşı halkıyla buluşturup hem de nostaljik tramvayla Gölbaşı turizmine katkı sağlayacağız” dedi.

Ankara Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve bu üniversitelerin teknokentlerinin kent meydanıyla bağlantısının sağlanacağı ifade eden Başkan Şimşek, öğrencilerin ve çalışanların sahil bandına rahatça ulaşabileceğini, esnafın da katkı göreceğini belirtti.

Tramvay hattı üzerinde Üniversiteler, Kaymakamlık, Adliye, Tapu, Vergi Dairesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, sağlık ocağı, okullar, Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi çerçevesindeki Merkez Meydanı, jandarma ve belediye binası bulunuyor. Bu hatla vatandaşın ücretsiz ulaşımla kamu hizmetlerine en kolay şekilde ulaşması da hedefleniyor.