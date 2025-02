Gölbaşı Belediyesi ekipleri kar yağışına karşı araçlarını hazır hale getirirken, vardiyalı çalışma sistemine geçti. Tuz ve solüsyon stoklarına da takviyeler yapıldığını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Kış aylarında karşılaşılabilecek tüm olumsuzluklara karşı hızlı bir şekilde çözüm üreteceğiz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, kış mevsiminin olumsuz hava şartlarına karşı önlemlerini aldı. Deneyimli kadrosu ve güçlü ekipmanlarıyla göreve hazır olan Fen İşleri Müdürlüğü, kar yağışı ve buzlanma gibi durumlarda hızlı müdahale edebilmek için hazırlıklarını tamamladı. Alınan önlemler kapsamında kar temizleme operasyonları için birçok personel ve araç görevlendirildi. Müdürlük bünyesindeki kar küreme araçları, kamyonlar, küreme pikabı, kar küreme loderı, greyderler, lowbet, tırlar, kepçeler ve elle tuzlama araçları, ihtiyaç durumunda hızlı bir şekilde devreye girmek üzere hazır hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü, ayrıca kar ve buzlanma ile mücadelede kullanılmak üzere tonlarca tuz ve solüsyon stokladı. Vatandaşların kış aylarında güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmek için müdürlüğe bağlı ekipler, 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak 3 vardiya halinde çalışmalarını sürdürecek.

"Hazırlıklarımızı tamamladık"

Kış aylarında ilçede muhtemel sorunların önüne geçmek için tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalışacağını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Kış ayları, özellikle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Ancak Gölbaşı Belediyesi olarak her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak hazırlıklarımızı tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüz, güçlü araç filosu ve deneyimli ekibiyle sahada olacak, kar ve buzlanma ile mücadele konusunda 7/24 esasına göre çalışacak. Amacımız vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamamak. Bunun için, kar küreme araçları, kamyonlar ve diğer destek araçlarımızla birlikte, kış aylarında meydana gelebilecek her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olduğumuzu belirtmek isterim. Ayrıca tuz ve solüsyon stoku ile de ihtiyaca anında cevap verebileceğiz. Kış aylarında karşılaşılabilecek tüm olumsuzluklara karşı hızlı bir şekilde çözüm üreteceğiz. Bu süreçte, vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Özellikle kış şartlarında dikkatli olmaları ve gerektiğinde belediyemizle iletişime geçmeleri büyük önem taşıyor. Gölbaşı Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Odabaşı, Fen İşleri Müdürlüğü’nün kış boyunca vatandaşlardan gelen taleplere anında yanıt vereceğini ve acil durumlarda yolların açık kalması için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.