Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ilçe merkezinde ve mahallelerde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ilçe merkezinde ve mahallelerde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının ilk anından itibaren alarma geçen Gölbaşı Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi ve ulaşımda her hangi bir problem oluşmaması için greyder, kamyon, kar küreme araçları, tuzlama, yükleyici ve kepçeler ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için kesintisiz çalışan ekipler, olası durumlara anında müdahale etmek içinde teyakkuzda bekliyor.