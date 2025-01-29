Gölbaşı Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan atölyelerde kent mobilyalarından araç bakımı ve tamirine kadar birçok işlemi öz kaynaklarını kullanarak gerçekleştiriyor. Böylelikle belediye bütçesinden tasarruf edilirken, verimlilik ve hizmet hızı artırılıyor.

Gölbaşı Belediyesi, belediye bütçesine tasarruf sağlamak ve öz kaynakları verimli bir şekilde değerlendirmek amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretim, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kaynakhane atölyesi, araç tamir ve bakım atölyesi, şase ve makas onarım atölyesi, kaporta ve boya atölyesi, elektrik-elektronik atölyesi, mobilya ve ahşap atölyesi, ağır bakım atölyesi, oto lastik tamir atölyesinde belediye personeli tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde maliyetler düşerken etkili hizmet verilmesi de sağlanıyor. Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede kullanılan araç, ekipman ve yapı malzemelerinin üretimi, bakımı ve onarımı gerçekleştiriliyor.

“Mali sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bu çalışmaların belediyenin öz kaynaklarını daha etkin kullanması açısından büyük önem taşıdığını belirterek “Kendi imkanlarımızla üretim yaparak ve bakım-onarım çalışmalarını belediye atölyemizde gerçekleştirerek hem bütçemizde tasarruf sağlıyoruz hem de hizmetlerimizi daha hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırıyoruz. Bu çalışmalar sadece maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda teknik ekiplerimizin yetkinliklerini artırıyor ve ilçemizin ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm bulmamıza imkan tanıyor. Belediyemiz, kaynaklarını halkımızın menfaati doğrultusunda en verimli şekilde kullanmaya devam edecektir. Gölbaşı’mızın geleceği için, hizmet kalitemizi artırırken, mali sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan sonra da tasarruf odaklı, üretken bir anlayışla projelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Odabaşı, üretimden tasarrufa kadar her alanda etkili çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı.